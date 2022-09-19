Согласно традиции, в этот день верующие посещают храмы и молятся у иконы Архистратига о здоровье и помощи в исполнении заветных мечтаний. Так как этот день в народе очень почитают, то нельзя было выполнять тяжелый труд и ссориться с ближними. Также нельзя было выбрасывать остатки пищи, пишет 24 канал.

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Значение праздника Михайлово чудо

На самом деле есть несколько версий, связанных с этим религиозным праздником. Первая – это то, что архангел Михаил встретил немую девочку и ее отца в античном городе Хонех. Он дал ей попить воды, и она чудесным способом начала говорить. В благодарность ее отец построил вблизи источника храм, из которого Михаил взял воду.

Вторая версия – это то, что в 4 веке храм архангела Михаила хотели разрушить язычники. Они объединили горные реки и направили поток воды в храм, однако служитель Архип начал молиться о помощи. В то время явился архангел Михаил и ударом меча Михаил создал щель у церкви и таким образом храм не был разрушен, потому что вода утекла другой стороной.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила / Фото из открытых источников

Обычно по случаю этого праздника хозяйки готовили в этот день вкусные пироги с разными начинками и мукой нового урожая и угощали всю семью.

Считается, что Архангел Михаил является главным и самым строгим защитником веры среди ангелов. Его имя по еврейскому языку "Ми-ка-Эль" означает "Кто же как Бог". Происхождение этого имени связано с известной легендой, что именно Михаил помог свергнуть Люцифера, который из-за своей гордости хотел занять место Бога. Тогда архангел сказал такие слова в его адрес: "Кто как Бог!", - с таким призывом он объединил ангелов и им удалось противостоять мятежнику, который был свергнут на землю.