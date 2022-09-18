Чудо Михаила является одним из самых известных праздников, в этот день чествуют архангела Михаила. В народном воображении украинцев этот архангел предстает воином-защитником, который взвешивает на весах добрые и плохие поступки людей. А еще он является покровителем столицы Украины – Киева, ведь именно он изображен на киевском гербе, отмечает 24 канал.
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Согласно древним преданиям, когда-то неподалеку от античного города Иерополь целебный источник. Рядом с ним христианин Архип построил храм в благодарность Михаилу, потому что он исцелил его дочь от немоты. Но местным идолопоклонникам не понравился этот храм и решили разрушить его, объединив две горные реки, и затопив потоком воды эту местность.
Архип начал молиться к Михаилу и он пришел на помощь, от удара его меча образовалась щель, через которую вытекла вода и храм уцелел. Город, где произошло это чудо, впоследствии начали называть Хонех, что означает "трещина, отверстие".
Запреты в праздник Михайлово чудо / Источник "Смотри. Инфо"
Что нельзя делать на Михайлово чудо
В чуде Михайла видят защиту христианской церкви. Считается, что в этот день наши предки старались соблюдать пост, посещать церковь и делать добрые дела ближним.
- В этот день запрещено выполнять тяжелый труд, нельзя колоть дрова, резать, копать картошку.
- Надо следить за своим языком и не говорить плохих и оскорбительных слов.
- Нельзя находиться в ссоре с ближними.
- Нельзя желать зла ближним.
- Нельзя заниматься домашними делами: шить, вышивать, вязать.
- Нельзя выбрасывать остатки пищи.
- Не стоит унывать, ведь в этот день люди издавна веселились и ходили друг к другу в гости.
- Нельзя мыть голову, ведь по народным приметам таким образом можно смыть весь "ум".