Чудо Михаила – это непереходящий праздник, который отмечают ежегодно в тот же день. Его начали отмечать после того, как в 4 веке христианин Архип построил церковь в благодарность Михаилу, ведь именно он исцелил его дочь от немоты, отмечает 24 канал.
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Идолопоклонникам не нравилось, что христиане поклоняются Богу в храме и решили разрушить его. Они соединили две реки и направили поток воды в церковь. Архип начал молиться и молить о помощи. Архангел услышал мольбу мужа и ударил своим мечом в гору, где образовалось ущелье и через него вытекла вода. Так храм был спасен, а язычники испугались и убежали. Город, в котором произошло это событие, стали называть Хонех, что в переводе означает "трещина".
Картинки-поздравления с чудом Михайла
Поздравление с Михайловым чудом на картинках 2022 / Фото "krainau.com"
С Михайловым чудом картинки-поздравления / Фото "krainau.com"
Картинки-поздравления с чудом Михайла 2022 / Фото из открытых источников
Михайлово чудо 2022 картинки-поздравления / Фото "krainau.com"
Праздник Михайлово чудо в Украине картинки-поздравления 2022 / Фото "krainau.com"
Картинки-поздравления с праздником Михайлово чудо / Фото "krainau.com"