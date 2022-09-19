Архангела Михаила в православии называют Архистратигом, что в перкале означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". По разным преданиям считается, что именно Михаил был одним из первых, кто противостоял Люциферу вместе с другими ангелами. Поэтому на иконах архангела часто можно увидеть с мечом в руках, пишет 24 канал.

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В 4 веке в городе Хонех (Колосы) произошло чудесное спасение христианского храма от язычников. После того, как дочь мужа Архипа была излечена от немоты, выпив воды из источника, он решил в благодарность недалеко от этого источника построить церковь. Туда приходило множество людей, которые исцелялись и становились христианами.

Это не понравилось язычникам и решили разрушить храм – соединили две реки в одну и направили большой поток воды в сторону церкви. В то время Архип начал молиться и на помощь пришел Архистратиг Михаил. Ударив своим жезлом, он сделал ущелье в горе и поток воды был перенаправлен в землю. В память об этом событии был основан праздник чудеса Михайла.

Что нельзя делать на праздник Чудо чудо 2022 / Фото "Молодой буковинец"

Запреты на праздник Михайлово чудо

В этот день нельзя работать.

Не можна сваритися з ближніми й тримати образу у своєму серці. Якщо є якісь суперечності, то варто дійти спільної згоди.

Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати, вишивати.

Не можна викидати їжу після застілля.

Не можна працювати в городі та копати картоплю.

Заборонено мити голову.

У цей день наші предки ходили в гості один до одного, накривали святковий стіл і пекли смачні пироги. Тож і ви відкладіть усі свої справи та проведіть гарний день зі своїми рідними.

Прикмети на Михайлове диво / Фото "Canva"

Прикмети на Михайлове диво 2022

Безліч народних прикмет з цим днем пов'язані саме з природою: