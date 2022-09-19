Архангела Михаїла у православ'ї називають Архістратигом, що в перкалі означає "глава святого воїнства Ангелів і Архангелів". За різними переказами вважається, що саме Михаїл був одним із перших, хто протистояв Люциферу разом з іншими ангелами. Тому на іконах архангела часто можна побачити із мечем у руках, пише 24 канал.

Читайте тако З днем ангела Михайла 2022: чудові картинки-привітання

У 4 столітті в місті Хонех (Колоси) відбувся чудесний порятунок християнського храму від язичників. Після того, як донька чоловіка Архипа була вилікована від німоти, випивши води з джерела, він вирішив на знак вдячності неподалік цього джерела збудувати церкву. Туди приходило безліч людей, які зцілялися і ставали християнами.

Це не сподобалося язичникам і вони вирішили зруйнувати храм – з'єднали дві річки в одну і направили великий потік води у сторону церкви. В той час Архип почав молитися і на допомогу прийшов Архістратиг Михаїл. Ударивши своїм жезлом, він зробив ущелину в горі й потік води був перенаправлений у землю. На згадку про цю подію було засноване свято Михайлове чудо.

Що не можна робити на свято Михайлове диво 2022 / Фото "Молодий буковинець"

Заборони на свято Михайлове чудо

У цей день не можна працювати.

Не можна сваритися з ближніми й тримати образу у своєму серці. Якщо є якісь суперечності, то варто дійти спільної згоди.

Не можна займатися рукоділлям: шити, в'язати, вишивати.

Не можна викидати їжу після застілля.

Не можна працювати в городі та копати картоплю.

Заборонено мити голову.

У цей день наші предки ходили в гості один до одного, накривали святковий стіл і пекли смачні пироги. Тож і ви відкладіть усі свої справи та проведіть гарний день зі своїми рідними.

Прикмети на Михайлове диво / Фото "Canva"

Прикмети на Михайлове диво 2022

Безліч народних прикмет з цим днем пов'язані саме з природою: