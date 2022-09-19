Михайлове чудо – це неперехідне свято, яке відзначають щорічно у той самий день. Його почали відзначати після того, як у 4 столітті християнин Архип побудував церкву на знак вдячності Михаїлу, адже саме він зцілив його дочку від німоти, зазначає 24 канал.

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Ідолопоклонникам не подобалося, що християни поклоняються Богу в храмі й вирішили зруйнувати його. Вони з'єднали дві річки й направили потік води на церкву. Архип почав молитись і благати про допомогу. Архангел почув благання чоловіка і вдарив своїм мечем в гору, де утворилася ущелина і через неї витекла вода. Так храм був врятований, а язичники злякалися й втекли. Місто, в якому відбулася ця подія, почали називати Хонех, що в перекладі означає "розколина".

Картинки-привітання з Михайловим чудом

Привітання з Михайловим чудом картинках 2022 / Фото "krainau.com"

З Михайловим чудом картинки-привітання / Фото "krainau.com"

Картинки-привітання з Михайловим чудом 2022 / Фото з відкритих джерел

Михайлове чудо 2022 картинки-привітання / Фото "krainau.com"

Свято Михайлове чудо в Україні картинки-привітання 2022 / Фото "krainau.com"

Картинки-привітання зі святом Михайлове диво / Фото "krainau.com"