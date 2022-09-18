Михайлове диво є одним з найбільш відомих свят, у цей день вшановують архангела Михаїла. В народній уяві українців цей архангел постає воїном-захисником, який зважує на терезах добрі й погані вчинки людей. А ще він є покровителем столиці України – Києва, адже саме його зображено на київському гербі, зазначає 24 канал.

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Згідно з давніми переказами, колись неподалік від античного міста Ієрополя цілюще джерело. Поруч з ним християнин Архип збудував храм в знак подяки Михайлові, бо він зцілив його доньку від німоти. Але місцевим ідолопоклонникам не сподобався цей храм і вони вирішили зруйнувати його, об'єднавши дві гірські річки, і затопивши потоком води цю місцевість.

Архип почав молитися до Михаїла і він прийшов на допомогу, від удару його меча утворилася щілина через яку витекла вода і храм уцілів. Місто, де відбулося це чудо згодом почали називати Хонех, що означає "розколина, отвір".

Заборони у свято Михайлове диво / Джерело "Дивись. Інфо"

Що не можна робити на Михайлове чудо

У Михайловому чуді вбачають захист християнської церкви. Вважається, що у цей день наші предки намагалися дотримуватися посту, відвідувати церкву й робити добрі справи ближнім.