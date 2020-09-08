Російський кіноактор Михайло Єфремов звинувачувався у смертельній ДТП, яку він спричинив 8 червня у Москві, унаслідок якої загинув чоловік. 8 вересня суд визнав винними актора і винів вирок – 8 років тюремного ув'язнення у колонії загального режиму. В мережі вже з'явилась реакція актора на вирок суду.

Судове засідання відбулось у залі Пресненського суду Москви, де Михайло Єфремов разом з двома адвокатами прибув на оголошення вироку для нього, повідомляє 24 канал. Слідство тривало рівно 3 місяці, впродовж якого чоловік неодноразово як визнавав свою провину, так і заперечував її.

Головне Михайлу Єфремову винесли вирок: актора визнали винним і дали 8 років ув'язнення

Сьогодні він отримав 8 років ув'язнення у колонії загального режиму. 3 вересня, коли актор визнав свою провину, прокурор наполягав на 11 років перебування за ґратами, а раніше Єфремову наголошували на 12 років ув'язнення. З врахуванням перебування під домашнім арештом, Михайло Єфремов засуджений на 7 років і 10,5 місяців тюремного відбування.

Під час оголошення вироку, яке тривало з 11:00 8 вересня до близько 13:00, кіноактор поводився спокійно та дещо згорьовано. Він опустив голову під час зачитання вироку та одразу погодився на те, щоб правоохоронці одягнули на нього наручники.

Михайлу Єфремову винесли вирок: реакція актора / Telegram-канал / @LifeShot

Михайла Єфремова вже вивели із зали суду і відвезли у слідчий ізолятор. Щодо особистих речей Єфремова, то попередньо чоловік відправився на засідання лише з однією папкою документів, але згодом журналісти побачили, що з будинку актора вийшов водій адвоката Ельмана Пашаєва, який виносив, ймовірно, сумку Єфремова з його особистими речами та відвіз до суду. З цією сумкою актора побачили, коли той сідав в автозак після суду.