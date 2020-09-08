Российский киноактер Михаил Ефремов обвинялся в смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в Москве, в результате которого погиб мужчина. 8 сентября суд признал виновными актера и вынес приговор – 8 лет тюремного заключения в колонии общего режима. В сети уже появилась реакция актера на приговор суда.

Судебное заседание состоялось в зале Пресненского суда Москвы, где Михаил Ефремов вместе с двумя адвокатами прибыл на оглашение приговора для него, сообщает 24 канал. Следствие длилось ровно 3 месяца, в течение которого мужчина неоднократно как признавал свою вину, так и отрицал ее.

Главное Михаилу Ефремову вынесли приговор: актера признали виновным и дали 8 лет тюрьмы

Сегодня он получил 8 лет заключения в колонии общего режима. 3 сентября, когда актер признал свою вину, прокурор настаивал на 11 годах пребывания за решеткой, а ранее настаивали на 12 годах заключения для Ефремова. С учетом пребывания под домашним арестом, Михаил Ефремов осужден на 7 лет и 10,5 месяцев тюремного отбывания.

Во время оглашения приговора, которое продолжалось с 11:00 8 сентября до около 13:00, киноактер вел себя спокойно и был несколько опечаленным. Он опустил голову во время зачитывания приговора и сразу согласился на то, чтобы правоохранители надели на него наручники.

Михаилу Ефремову вынесли приговор: реакция актера / Telegram канал / @LifeShot

Михаила Ефремова уже вывели из зала суда и отвезли в следственный изолятор. Что касается личных вещей Ефремова, то сначала было известно, что мужчина отправился на заседание лишь с одной папкой документов, но впоследствии журналисты увидели, что из Дома актера вышел водитель адвоката Эльмана Пашаева, который выносил, вероятно, сумку Ефремова с его личными вещами и отвез в суд. С этой сумкой актера увидели, когда тот садился в автозак после суда.