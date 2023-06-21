Уже давно косметологи зруйнували міф про те, нібито шоколад провокує прищі. Та попри це різних оманливих думок щодо догляду стає все більше. Експерти вирішили зруйнувати ще кілька міфів.

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Прищі з'являються через погану гігієну

Дехто може вважати, що поява прищів чи висипань залежать від гігієни, тому приділяють увагу вмиванню аж надто, – це може порушити шкірний бар'єр. Насправді чинників є чимало – і гормональні зміни, і генетика, а ще надлишкове виділення жиру, забиті пори, бактерії та запалення.

Сонцезахисний крем не потрібен у похмурі дні

Думка, що SPF-крем потрібен тільки у сонячні дні – хибна. Хмари можуть мінімізувати сонячні промені, але не заблокують їх повністю, особливо шкідливий ультрафіолет. Сонцезахисний крем важливий у будь-яку пору року та погоду.



Міфи про догляд за обличчям / Фото Pexels

Гаряча вода корисна для шкіри

Багато хто любить приймати душ у дуже гарячій воді, але шкіра обличчя не оцінила б такий досвід. Гаряча вода надто агресивна й може порушити шкірний бар'єр. Для вмивання обличчя використовуйте тільки теплу воду.

Дешеві засоби догляду за шкірою – неефективні

Ефективність засобу краси не залежить від ціни. Звичайно, деякі люксові продукти можуть містити високоякісні матеріали та сучасні формули, але це не означає, що бюджетні аналоги не діють. При виборі краще дивитися не на цінник, а склад, репутацію бренду, рецептуру, якість інгредієнтів. За бажанням можна почитати відгуки інших покупців.

Порядок нанесення доглядових засобів неважливий

Порядок нанесення засобів важливий настільки ж сильно, як і тип продукту, який ви використовуєте. Правильний алгоритм покращує ефективність та допомагає зменшити побічні реакції шкіри на засоби. Зазвичай порядок є таким для стандартних продуктів: засіб для вмивання, тонік, сироватка, зволожувальний крем.