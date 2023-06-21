Уже давно косметологи разрушили миф о том, что шоколад провоцирует прыщи. Но, несмотря на это, обманчивых мыслей по уходу становится все больше. Эксперты решили разрушить еще несколько мифов.

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Прыщи появляются из-за плохой гигиены

Некоторые могут считать, что появление прыщей или высыпаний зависят от гигиены, поэтому уделяют внимание умыванию слишком сильно, это может нарушить кожный барьер. На самом деле факторов немало – и гормональные изменения, и генетика, а еще избыточное выделение жира, ушибы, бактерии и воспаления.

Солнцезащитный крем не нужен в пасмурные дни

Мнение, что SPF-крем нужен только в солнечные дни – ошибочно. Облака могут минимизировать солнечные лучи, но не заблокируют их полностью, особенно вредоносный ультрафиолет. Солнцезащитный крем важен в любое время года и погоду.



Мифы об уходе за лицом / Фото Pexels

Горячая вода полезна для кожи

Многие любят принимать душ в очень горячей воде, но кожа лица не оценила бы такой опыт. Горячая вода слишком агрессивна и может нарушить кожный барьер. Для умывания лица используйте только теплую воду.

Дешевые средства ухода за кожей – неэффективны

Эффективность красоты не зависит от цены. Конечно, некоторые люксовые продукты могут содержать высококачественные материалы и современные формулы, но это не значит, что бюджетные аналоги бездействуют. При выборе лучше смотреть не на ценник, а на склад, репутацию бренда, рецептуру, качество ингредиентов. По желанию можно почитать отзывы других покупателей.

Порядок нанесения средств не важен

Порядок нанесения средств важен столь же сильно, сколь и тип продукта, который вы используете. Правильный алгоритм улучшает эффективность и помогает снизить побочные реакции кожи на средства. Обычно порядок таков для стандартных продуктов: средство для умывания, тоник, сыворотка, увлажняющий крем.