Не свято весни та краси: 3 найпоширеніші міфи про 8 березня

Через гостру пропаганду Радянського Союзу та Росії багато українців досі вважають 8 березня святом, коли потрібно дарувати жінкам квіти. Однак мало хто бере до уваги справжню історію Міжнародного жіночого дня.

Сьогодні насамперед потрібно порушувати питання жіночих прав, дискримінації, насильства та сексизму. Цим речам не місце у сучасному світі. Жінки та чоловіки повинні мати рівні права. Далі LifeStyle 24 розповість про найбільш поширені міфи щодо 8 березня.

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8 березня – це свято весни та жіночої краси

Насправді це не так. Жінки вже багато років виходять на мирні акції протесту, аби виборювати свої права. Звичайно, ситуація покращилася, але, на жаль, ще є моменти, над якими потрібно працювати. Наприклад, гендерні стереотипи та дискримінація. Ці проблеми досі турбують суспільство.

Саме Радянський Союз зробив з жінки "берегиню домашнього вогнища". Взагалі перестали говорити про рівність та права тоді, коли 8 березня стало вихідним днем. Побажання залишатися красивою та тюльпани – ось такими головними принципами почали керуватися люди.

8 березня – радянське свято

Не радянське, очевидно. Про Міжнародний день прав жінок почали говорити ще у серпні 1910 року. Тоді у Копенгагені пройшла Міжнародна конференція жінок-соціалісток. Більшовики зробили 8 березня державним святом після Лютневої революції, коли монархія Російської імперії зазнала краху.

Міжнародний жіночий день відзначається не лише у країнах, які раніше належали до Радянського Союзу. Адже свято з'явилося також з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН. Його, зокрема, оголосили у 1977 році.

8 березня не потрібне – дискримінації вже нема

На жаль, Україні поки не вдалося досягти повної гендерної рівності. Люди досі керуються стереотипами, які глибоко засіли в їхніх головах. Замість жінки можуть взяти на роботу чоловіка, бо останньому "не потрібно доглядати за дітьми", він не завагітніє, тому не піде в декрет. І так далі, список великий.

Деякі люди досі вважають, що хатні справи – це суто для жінок. Чоловіки ж повинні ходити на роботу, заробляти гроші та забезпечувати сім'ю. На щастя, ситуація з гендерною рівністю не настільки жахлива. Однак існують проблеми, які зависли у повітрі. Тому українському суспільству ще є куди рухатися.