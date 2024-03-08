Сегодня прежде всего нужно поднимать вопрос женских прав, дискриминации, насилия и сексизма. Этим вещам не место в современном мире. Женщины и мужчины должны иметь равные права. Далее LifeStyle 24 расскажет о наиболее распространенных мифах относительно 8 марта.

Тоже интересно Настоящая история Международного женского дня: имеет ли этот праздник российские корни

8 марта – это праздник весны и женской красоты

На самом деле это не так. Женщины уже много лет выходят на мирные акции протеста, чтобы бороться за свои права. Конечно, ситуация улучшилась, но, к сожалению, еще есть моменты, над которыми нужно работать. Например, гендерные стереотипы и дискриминация. Эти проблемы до сих пор беспокоят общество.

Именно Советский Союз сделал из женщины "хранительницу домашнего очага". Вообще перестали говорить о равенстве и правах тогда, когда 8 марта стало выходным днем. Пожелание оставаться красивой и тюльпаны – вот такими главными принципами начали руководствоваться люди.

8 марта – советский праздник

Не советский, очевидно. О Международном дне прав женщин начали говорить еще в августе 1910 года. Тогда в Копенгагене прошла Международная конференция женщин-социалисток. Большевики сделали 8 марта государственным праздником после Февральской революции, когда монархия Российской империи потерпела крах.

Международный женский день отмечается не только в странах, которые ранее принадлежали к Советскому Союзу. Ведь праздник появился также по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его, в частности, объявили в 1977 году.

8 марта не нужно – дискриминации уже нет

К сожалению, Украине пока не удалось достичь полного гендерного равенства. Люди до сих пор руководствуются стереотипами, которые глубоко засели в их головах. Вместо женщины могут взять на работу мужчину, потому что последнему "не нужно ухаживать за детьми", он не забеременеет, поэтому не уйдет в декрет. И так далее, список большой.

Некоторые люди до сих пор считают, что домашние дела – это сугубо для женщин. Мужчины же должны ходить на работу, зарабатывать деньги и обеспечивать семью. К счастью, ситуация с гендерным равенством не столь ужасна. Однако существуют проблемы, которые зависли в воздухе. Поэтому украинскому обществу еще есть куда двигаться.