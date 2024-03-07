Протести активізувалися вже у XX столітті. Спершу люди йшли до адміністративних будівель та влаштовували страйки, а згодом почалися більш радикальні дії, які призводили до сутичок з поліцією. У Великій Британії жінки навіть наважились на штурм парламенту.

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Міжнародний жіночий день: історія свята

Один із наймасштабніших мітингів відбувся у Нью-Йорку у 1908 році. Тоді приблизно 15 тисяч жінок вимагали зменшити кількість годин робочого дня та збільшити заробітну плату. Вже через рік, саме після цих подій, Соціалістична партія Америки запровадила Національний жіночий день, який відзначали в останню неділю лютого до 1913 року.

Згодом, у серпні 1910 року, у Копенгагені пройшла Міжнародна соціалістична конференція, на яку прибула відома німецька соціалістка Клара Цеткін. Саме вона запропонувала щороку святкувати Міжнародний жіночий день. Понад сто жінок, які брали участь у заході, ухвалили відповідну резолюцію. Однак дату свята так і не затвердили.

Засновниця Міжнародного жіночого дня / Фото Вікіпедія

19 березня 1911 року у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Данії вперше відбувся Міжнародний жіночий день. Дату обрали не просто так. Адже саме у цей період 1848 року проходила Березнева революція. На мітинги вийшли понад мільйон людей, які боролися за жіночі права.

У Європі та США 8 березня це свято вперше відзначили у 1914 році, перед початком Першої світової війни. Тоді жінки почали виходити на антивоєнні протести. Популяризували цю дату вже російські більшовики.

Події Лютневої революції

Наприкінці лютого 1917 року у Петрограді (зараз це Санкт-Петербург) робітники почали виходити на масові акції протесту. Потім до них долучилися жінки-текстильниці. Вони тримали у руках плакати з написом "Хліба і миру", вимагали припинити війну та розв'язати питання продовольчої кризи. Тоді російський імператор Микола II передав владу Тимчасовому уряду. Жінки Російської імперії отримали загальне виборче право.

Російський імператор Микола II / Фото Вікіпедія

Згодом правління перейшло до рук більшовиків. У 1921 році вони зробили Міжнародний жіночий день державним святом. Відзначати його 8 березня вирішили й деякі інші країни. Саме радянська пропаганда почала надавати жінкам образ "берегині домашнього вогнища" та "матері-господині". Тому й зародилася традиція дарувати на 8 березня квіти, а не говорити про справжній сенс свята.

Однак, якщо згадувати про 8 березня, потрібно керуватися принципами Організації Об'єднаних Націй. Адже у 1977 році вона запровадила у цю дату Міжнародний день прав жінок і миру в усьому світі.