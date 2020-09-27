Нещодавно Оля Полякова влаштовувала мітинг через дискримінацію українських артистів та відміну концертів. Популярний співак Олег Винник підтримав колегу та висловив свою думку стосовно карантину.

Днями популярний україснький співак Олег Винник дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". Там він розповів, що може статися з його концертами та музичною індустрією, якщо карантинні умови затягнуться.

Важливо Після мітингу під Кабміном Олі Поляковій дозволили провести концерт: відео

Співак висловився, що зараз у всіх артистів однакова ситуація. Навіть для його команди, яка є не такою великою за кількістю, проходити умови пандемії та карантину дуже непросто. А якщо він "буде затягуватися", то індустрія культури просто не витримає.

Це потрібно просто бути неадекватною людиною і не поважати нашу професію, щоб казати, що артисти просто "з жиру" бісяться,

– додав Олег Винник.

Але співак зізнався, що потрібно йти далі й вірити у світле майбутнє. А шанувальники Олега його дуже підтримують, адже вони завжди є поряд, знаходять можливості, час, здоров'я і кошти, щоб купувати квитки та відвідати новий концерт Винника.

Мітинг "Нас не чують" на підтримку культурної індустрії

Нагадаємо, що 3 вересня відбувся мітинг під проводом Олі Полякової "Нас не чують". До нього доєдналися велика кількість й інших артистів: Джамала, Alyona Alyona, Yuko та багато інших.

Українські виконавці вимагали зробити закон гнучкішим та прозорішим, щоб можна було його краще розуміти. Вони просили не розділяти культурні події та заходи на такі, яким можна відбуватися і яким ні, бо це створює дискримінацію.

Оля Полякова закликала об'єднатися всю музичну індустрію задля того, щоб достукатися до верхівки влади. Для цього було створено Музичну Профспілку, від імені якої написали лист-звернення до Кабінету Міністрів.