Недавно Оля Полякова устраивала митинг из-за дискриминации украинских артистов и отмены концертов. Популярный певец Олег Винник поддержал коллегу и выразил свое мнение относительно карантина.

На днях популярный украинский певец Олег Винник дал интервью программе "Звездный путь". Там он рассказал, что может произойти с его концертами и музыкальной индустрией, если карантинные условия затянутся.

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Певец высказался, что сейчас у всех артистов одинаковая ситуация. Даже для его команды, которая не такая большая по количеству, проходить условия пандемии и карантина очень непросто. А если он "будет затягиваться", то индустрия культуры просто не выдержит.

Это нужно просто быть неадекватным человеком и не уважать нашу профессию, чтобы говорить, что артисты просто "с жиру" бесятся,

– добавил Олег Винник.

Но певец признался, что нужно идти дальше и верить в светлое будущее. А поклонники Олега его очень поддерживают, ведь они всегда рядом, находят возможности, время, здоровье и деньги, чтобы покупать билеты и посетить новый концерт Винника.

Митинг "Нас не слышат" в поддержку культурной индустрии

Напомним, что 3 сентября состоялся митинг под руководством Оли Поляковой "Нас не слышат". К нему присоединилось большое количество и других артистов: Джамала, Alyona Alyona, Yuko и многие другие.

Украинские исполнители требовали сделать закон более гибким и прозрачным, чтобы можно было его лучше понимать. Они просили не разделять культурные события и мероприятия на такие, которым можно проходить и каким нет, потому что это создает дискриминацию.

Оля Полякова призвала объединиться всю музыкальную индустрию для того, чтобы достучаться до верхушки власти. Для этого был создан Музыкальный Профсоюз, от имени которого написали письмо-обращение в Кабинет Министров.