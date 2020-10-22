Знаменитий голлівудський актор Метью Мак-Конегі випустив автобіографію під назвою "Зелені вогні" (Greenlights) в якій розповів про дитинство, сім’ю та кар’єру.

В одному з епізодів книги актор поділився шокуючими зізнаннями. Він розповів про те, як у 18-річному віці став жертвою сексуального насилля з боку чоловіка, пише 24 канал.

Читайте також Меттью Мак-Конегі вперше розповів, за яких інтимних обставин помер його батько

За словами актора, коли це сталося, він знаходився у фургоні і був без свідомості. Імені того, хто над ним познущався, він не назвав.

Окрім цього, знаменитість відверто розповів про те, коли вперше позбувся цноти. Сталося це тоді, коли Мак-Конегі було 15 років. Інтимний зв’язок відбувся не за спільною згодою обох сторін, адже навіть у цьому випадку його шантажували.

Я був впевнений, що потраплю в пекло за секс до шлюбу. Сьогодні я сподіваюся, що цього не станеться,

– зазначив Мак-Конегі.

Що відомо про особисте життя Метью Мак-Конегі

Знаменитого актора досить довго називали бабієм, адже він часто змінював дівчат. Метью підкорив серце Сандри Баллок, Рене Зеллвегер, Панелопи Крус та багатьох інших. Втім у 2006 році він випадково потрапив в ресторан, у якому відбувалася вечірка в честь бразильської моделі Камілли Альвес, в яку він закохався з першого погляду.

Через півтора року у пари народився первісток – син Леві. Ще через півтора року в сім'ї з'явилося поповнення – донька Віда. Після того як Камілла повідомила коханому, що стане мамою втретє, він нарешті зробив їй пропозицію.

Весільна церемонія пройшла влітку 2012 року в техаському маєтку актора. А незабаром на світ з'явився їхній третя дитина – хлопчик, якому дали ім'я Лівінгстон.