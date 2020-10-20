Голлівудський режисер Меттью Мак-Конегі 20 жовтня випустить автобіографію під назвою "Зелені вогні" (Greenlights). У ній чоловік розповість про власне дитинство, сім'ю та кар'єру.

В одному з епізодів книги актор розповів про свого батька Джеймса Мак-Конегі, який помер у 1992 році. Меттью на той час було близько 26 років. За його словами, чоловік помер під час статевого акту з його мамою Мері. Про це повідомляє видання Page Six.

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"Мені зателефонувала мама і сказала, що тато помер. У мене підкосилися коліна. Я не міг у це повірити. Він був моїм батьком. Ніхто і ніщо не могло його вбити. Крім мами", – згадав актор.

50-річний Мак-Конегі у своїй книзі додав, що батько завжди був переконаний, що помре в ліжку з дружиною, так і сталося. Після статевого акту у чоловіка стався серцевий напад, який і став причиною смерті.

Варто додати, що батьки Меттью двічі були розлученими і тричі одруженими, тому стосунки у них завжди буди складними. Він навіть порівняв їх з Тихим океаном під час шторму.

Нагадаємо, що книгу власних мемуарів випустила співачка Мерая Кері та Демі Мур. Жінки розповіли про нелегке дитинство, кар'єрні злети та особисте життя.