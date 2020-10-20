Голливудский режиссер Мэттью МакКонахи 20 октября выпустит автобиографию под названием "Зеленые огни" (Greenlights). В ней мужчина расскажет о собственном детстве, семье и карьере.

В одном из эпизодов книги актер рассказал о своем отце Джеймсе МакКонахи, который умер в 1992 году. Мэттью в то время было около 26 лет. По его словам, мужчина умер во время полового акта с его мамой Мэри. Об этом сообщает издание Page Six.

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"Мне позвонила мама и сказала, что папа умер. У меня подкосились колени. Я не мог в это поверить. Он был моим отцом. Никто и ничто не могло его убить. Кроме мамы", – вспомнил актер.

50-летний МакКонахи в своей книге добавил, что отец всегда был убежден, что умрет в постели с женой, так и случилось. После полового акта у мужчины случился сердечный приступ, который и стал причиной смерти.

Стоит добавить, что родители Мэттью дважды были разлучены и трижды женатыми, поэтому отношения у них всегда были сложными. Он даже сравнил их с Тихим океаном во время шторма.

Напомним, что книгу собственных мемуаров выпустила певица Мэрайя Кэри и Деми Мур. Женщины рассказали о нелегком детстве, карьерных взлетах и личной жизни.