Знаменитый голливудский актер Мэтью Макконахи выпустил автобиографию под названием "Зеленые огни" (Greenlights) в которой рассказал о детстве, семье и карьере.

В одном из эпизодов книги актер поделился шокирующими признаниями. Он рассказал о том, как в 18-летнем возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины, пишет 24 канал.

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По словам актера, когда это произошло, он находился в фургоне и был без сознания. Имени того, кто над ним поиздевался, он не назвал.

Кроме этого, знаменитость откровенно рассказал о том, когда впервые лишился девственности. Произошло это тогда, когда Макконахи было 15 лет. Интимная связь состоялась не по общему согласию обеих сторон, ведь даже в этом случае его шантажировали.

Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака. Сегодня я надеюсь, что этого не произойдет,

– отметил Мак-Конеги.

Что известно о личной жизни Мэтью Макконахи

Знаменитого актера довольно долго называли бабником, ведь он часто менял девушек. Мэтью покорил сердце Сандры Баллок, Рене Зеллвегер, Панелопы Крус и многих других. В 2006 году он случайно попал в ресторан, в котором проходила вечеринка в честь бразильской модели Камиллы Альвес, в которую он влюбился с первого взгляда.

Через полтора года у пары родился первенец – сын Леви. Еще через полтора года в семье появилось пополнение – дочь Вида. После того как Камилла сообщила возлюбленному, что станет мамой в третий раз, он наконец сделал ей предложение.

Свадебная церемония прошла летом 2012 года в техасском поместье актера. А вскоре на свет появился их третий ребенок – мальчик, которому дали имя Ливингстон.