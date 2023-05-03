Нігті-ланцюжки: Ріта Ора здивувала довжелезним манікюром на Met Gala 2023

На Met Gala 2023 знаменитості робили акцент на вбранні й образах, але манікюр Ріти Ори було неможливо не помітити. Вона постала з довгими нігтями, до яких були прикріплені ланцюжки.

Британська співачка Ріта Ора також була гостею балу Інституту костюма Met Gala у цьому році. Вона здивувала розкішним образом та незвичним манікюром, що був одним з найбільш приголомшливих і драматичних.

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Манікюр Ріти Ори

Артистка позувала перед фотографами з довжелезним чорним манікюром. Кожен ніготь мав продовження у вигляді ланцюжка довжиною приблизно у 30 сантиметрів.

Майстриня манікюру Ріти Ори повідомила, що так співачка хотіла віддати шану Карлу Лагерфельду, на честь якого була тема цьогорічної червоної доріжки. Її манікюр відтворював ідею деконструйованого намиста Chanel.

Вочевидь, що процес створення цього манікюру – був довгим процесом. Спершу потрібно було створити бездоганний чорний манікюр із загостреними кінчиками. Зверху майстриня прикріпила прикраси, що нагадують намисто Chanel. Коли усе висохло та щільно прикріпилося, в кожному гачку майстриня зробила отвори, щоб прикріпити перлинки та інші дрібні деталі.



Ріта Ора / Фото з інстаграму Ріти Ори

Манікюр Ріти Ори був вдалим доповненням її б'юті-образу. Волосся співачки було вкладене природніми й м'якими хвилями. Елементами макіяжу став бронзовий відтінок шкіри, вилиці, що виділялися, димчатий мейкап очей та ніжні нюдові губи.



Ріта Ора / Фото з інстаграму Ріти Ори