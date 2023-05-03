Британская певица Рита Ора также была гостем балла Института костюма Met Gala в этом году. Она удивила роскошным образом и необычным маникюром, являвшимся одним из самых потрясающих и драматических.

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Маникюр Риты Оры

Артистка позировала перед фотографами с длинным черным маникюром. Каждый ноготь имел продолжение в виде цепочки длиной примерно в 30 сантиметров.

Мастер маникюра Риты Оры сообщила, что так певица хотела отдать честь Карлу Лагерфельду, в честь которого была тема красной дорожки. Ее маникюр воспроизводил идею деконструированного ожерелья Chanel.

Очевидно, что процесс создания этого маникюра был долгим процессом. Сначала нужно было создать идеальный черный маникюр с заостренными кончиками. Сверху мастер прикрепила украшения, напоминающие ожерелье Chanel. Когда все высохло и плотно прикрепилось, в каждом крючке мастерица сделала отверстия, чтобы прикрепить жемчужины и другие мелкие детали.



Рита Ора / Фото из инстаграма Риты Оры

Маникюр Риты Оры был удачным дополнением ее бьюти-образу. Волосы певицы были уложены естественными и мягкими волнами. Элементами макияжа стал бронзовый оттенок кожи, выделяющиеся скулы, дымчатый мейкап глаз и нежные нюдовые губы.



Рита Ора / Фото из инстаграма Риты Оры