Вночі 1 травня у Метрополітен-музеї відбувся бал Інституту костюма Met Gala – одна з найочікуваніших вечірок року у світі моди й краси.

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На гучний захід прибуло безліч голлівудських знаменитостей. На червоній доріжці вони вигулювали образи, натхненні стилем Карла Лагерфельда.

Look усіх зірок доповнювали епатажні укладки та вишукані вечірні макіяжі. Вагітна Ріанна сяяла з білими матовими тінями на очах та улюбленою червоною помадою, яку часто обирає на світські події.

Дженніфер Лопес поєднала smokey eyes з чорним капелюшком та маленькою вуаллю. Джессіка Честейн приголомшила кардинальною зміною іміджу – вона постала з білявим волоссям.

Марго Роббі закохала у себе образом у стилі старого Голлівуду: шоколадна помада, класична укладка і золотисте сяйво. Також зірки вражали зачісками й аксесуарами: стильні банти та віночки з квітів.

15 найкрасивіших макіяжів та укладок



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