Дружина і муза мультиартиста Монатіка Ірина Демічева дуже рідко показує свої образи в мережі. Проте результатом звабливої зйомки все ж вирішила похизуватися. Вона позувала у мереживному боді, яке розкішно підкреслило груди.

Обраниця співака Монатіка Ірина з'являється з чоловіком на світських вечірках, однак публічної уваги не потребує. Разом з коханим вона працює над спільним проєктом Monatik, однак завжди залишається поза камерами. За дружиною кумира і колеги в інстаграмі стежать понад 70 тисяч користувачів, з якими вона все ж ділиться особистим.

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Ірина Демічева похизувалась кадром з досить відвертої фотосесії. У студій вона позувала в чорному мереживному боді в білизняному стилі на тонких бретелях. Вбрання чудово підкреслило великий бюст та апетитні форми. Його дружина Монатіка доповнила плісированою спідницею з високою талією.

Вона позувала сидячи на стільці, що дозволило ефектно показати не лише пишні груди, а й стрункі ніжки, піднявши мідіспідницю. З аксесуарів Ірина Демічева обрала лише намисто з перлами. Для досить сексуальної фотосесії вона зробила вишукану зачіску та нанесла макіяж з акцентом на червоних губах.

Виглядала дружина артиста по-голлівудськи бездоганно і звабливо водночас. Друзі знаменитого чоловіка – Оля Цибульська, Даша Астаф'єва, Володимир Дантес, Євген Кот – не встояли перед пікантним кадром і засипали Ірину компліментами у коментарях.



Дружина Монатіка у мереживному боді / Фото Instagram / @irinamonatik