Жена и муза мультиартиста Монатика Ирина Демичева очень редко показывает свои образы в сети. Однако результатом обольстительной съемки все же решила похвастаться. Она позировала в кружевном боди, которое роскошно подчеркнуло грудь.

Избранница певца Монатика Ирина появляется с мужем на светских вечеринках, однако в публичном внимании не нуждается. Вместе с любимым она работает над общим проектом Monatik, однако всегда остается за камерами. За женой кумира и коллеги в инстаграме следят более 70 тысяч пользователей, с которыми она все же делится личным.

Читайте также В разноцветных бикини: Кендалл Дженнер похвасталась фигурой в пикантных роликах

Ирина Демичева похвасталась кадром довольно откровенной фотосессии. В студии она позировала в черном кружевном боди в бельевом стиле на тонких бретелях. Наряд прекрасно подчеркнул большой бюст и аппетитные формы. Боди жена Монатика дополнила плиссированной юбкой с высокой талией.

Она позировала сидя на стуле, что позволило эффектно показать не только пышную грудь, но и стройные ножки, приподняв юбку. Из аксессуаров Ирина Демичева выбрала лишь ожерелье с жемчугом. Для довольно сексуальной фотосессии она сделала изысканную прическу и нанесла макияж с акцентом на красных губах.

Выглядела жена артиста по-голливудски безупречно и обольстительно одновременно. Друзья знаменитого мужа – Оля Цибульская, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Евгений Кот – не устояли перед пикантным кадром и засыпали Ирину комплиментами в комментариях.



Жена Монатика в кружевном боди / Фото Instagram / @irinamonatik