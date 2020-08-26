Стрімінгова компанія Netflix вражає кожним наступним проєктом. Минулого року в компанії заявили про створення стрічки, а в серпні цього року представили перший тизер фільму "Енола Холмс" (Enola Holmes). Вчора, 25 серпня вийшов перший трейлер пригодницької стрічки.

Трейлер опубліковано на офіційному YouTube-каналі Netflix. Фільм розповідає про сестру Шерлока Холмса Енолу. Її, до слова, зіграє 16-річна акторка Міллі Боббі Браун, яка відома за головною роллю в серіалі "Дивні дива".

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Згідно з сюжетом, одного ранку Енола прокидається і бачить, що її матері нема вдома. Дівчинка починає розслідування, щоб знайти маму, яка зникла безвісти. За нею також вирушають брати Шерлок і Майкрофт, від яких вона втекла. І щоб її не знайшли, вона починає поводитися, так, як не поводилась ніколи – як справжня леді.

Трейлер змушує глядача поринути в пригодницьку атмосферу, яка часто сповнена як кумедними несподіванками, так і проблемами, що постають перед дівчинкою Енолою.

Матір Еноли зіграє Хелена Бонем Картер, а братів Шерлока і Майкрофта – Генрі Кавілл та Сем Крафлін. Режисером фільму став Гаррі Бредбір, а сценарій написав Джек Торн. Прем'єра фільму відбудеться 23 вересня на платформі Netflix.

Дивитись трейлер фільму "Енола Холмс" онлайн: