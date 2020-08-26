Стриминговая компания Netflix поражает каждым следующим проектом. В прошлом году в компании заявили о создании ленты, а в августе этого года представили первый тизер фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes). Вчера, 25 августа вышел первый трейлер приключенческой ленты.

Трейлер опубликован на официальном YouTube-канале Netflix. Фильм рассказывает о сестре Шерлока Холмса – Эноле. Ее, к слову, сыграет 16-летняя актриса Милли Бобби Браун, которая известна по главной роли в сериале "Странные чудеса".

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Согласно сюжету, однажды утром Энола просыпается и видит, что ее матери нет дома. Девочка начинает расследование, чтобы найти маму, которая пропала без вести. За ней также отправляются братья Шерлок и Майкрофт, от которых она сбежала. И чтобы ее не нашли, она начинает вести себя, так, как не вела себя никогда – как настоящая леди.

Трейлер заставляет зрителя окунуться в приключенческую атмосферу, которая часто полна как забавными неожиданностями, так и проблемами, стоящими перед девочкой Энолой.

Мать Энолы сыграет Хелена Бонэм Картер, а братьев Шерлока и Майкрофта – Генри Кавилл и Сэм Крафлин. Режиссером фильма стал Гарри Брэдбир, а сценарий написал Джек Торн. Премьера фильма состоится 23 сентября на платформе Netflix.

Смотреть трейлер фильма "Энола Холмс" онлайн: