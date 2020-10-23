Стрімінговий сервіс Apple TV + представив трейлер другого сезону хоррор-серіалу "Дім з прислугою", режисером і виконавчим продюсером якого виступив Найт Ш’ямалан.

Новий сезон серіалу "Дім з прислугою" буде включати десять епізодів, перший з яких вийде на платформі 15 січня. Відомо, що нова серія буде виходити на стрімінговому сервісі Apple TV + щоп’ятниці.

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У серіалі знялися Лорен Емброуз, Тобі Кеббелл, Нелл Тайгер Фрі і Руперт Грінт – відомий за роллю Рона Візлі з фільмів про Гаррі Поттера.

Трейлер серіалу "Дім з прислугою": дивіться онлайн

Що відомо про серіал "Дім з прислугою"

За сюжетом серіалу, сімейна пара з Філадельфії – тележурналістка та відомий кухар, трагічно втратили дитину. Щоб пережити трагедію, жінка проходить терапію. Вона полягає в тому, що молода мама починає доглядати за реалістичним муляжем немовлятка. Згодом сім’я винаймає няню за доглядом дитини. Після появи няньки, в будинку відбуваються дивні речі, які глядачу належить розгадати.



Головні герої серіалу "Дім з прислугою"