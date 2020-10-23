Стриминговый сервис Apple TV + представил трейлер второго сезона хоррор-сериала "Дом с прислугой", режиссером и исполнительным продюсером которого выступил Найт Шьямалан.

Новый сезон сериала "Дом с прислугой" будет включать в себя десять эпизодов, первый из которых выйдет на платформе 15 января. Известно, что новая серия будет появляться на стриминговом сервисе Apple TV + каждую пятницу.

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В сериале снялись Лорен Эмброуз, Тоби Кеббелл, Нелл Тайгер Фри и Руперт Гринт, известный ролью Рона Уизли из фильмов о Гарри Поттере.

Трейлер сериала "Дом с прислугой": смотрите онлайн

Что известно о сериале "Дом с прислугой"

По сюжету сериала, семейная пара из Филадельфии – тележурналистка и известный повар – трагически потеряли ребенка. Чтобы пережить трагедию, женщина проходит терапию. Она заключается в том, что молодая мама начинает ухаживать за реалистичным муляжом младенца. Со временем семья нанимает няню для ухода за ребенка. После появления няни в доме происходят странные вещи, которые зрителю предстоит разгадать.



Главные герои сериала "Дом с прислугой"