Стриминговый сервис Netflix сейчас активно снимает пятый финальный сезон популярного испанского сериала "Бумажный дом" (Casa de Papel). В сети уже появились первые кадры со съемочной площадки.

Сериал "Бумажный дом" завоевал незаурядную популярность у киноманов. За 3 года с момента выхода первого сезона, сериал побил все возможные рекорды, пишет 24 канал.

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"Бумажный дом" – это криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пена о группе преступников под управлением Профессора, решается на дерзкое ограбление Монетного двора Испании. Профессор собрал команду специалистов в разных сферах, которая сумела воплотить его замысел в жизнь.

По сюжету, восемь авантюристов во главе с Профессором, планируют ограбление испанского королевского Монетного двора. Грабители должны проникнуть внутрь и распечатать 2,4 миллиарда евро. Полученные миллиарды они хотят потратить на благотворительность по всему миру. За это время они будут иметь дело с 67 заложниками и целой армией лучших полицейских страны.

Третий и четвертый сезоны рассказывают уже о следующем замысле — ограблении Центрального Банка Испании.

Логическое завершение сериала ожидается в пятом сезоне, выход которого запланирован на май 2021 года. Съемки заключительного сезона начались еще в августе, а недавно в сеть попали кадры со съемочной площадки.

На кадрах заметно, как Эстер Асебо (Стокгольм) размахивает белым флагом, находясь рядом с Ициар Итун (Лиссабон), Урсулой Корберо (Токио) и заложниками. Белый флаг в сериале символизирует перемирие.

Кадры со съемочной площадки "Бумажного дома"