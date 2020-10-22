Стрімінговий сервіс Netflix зараз активно знімає п’ятий фінальний сезон популярного іспанського серіалу "Паперовий будинок" (Casa de Papel). В мережі вже з’явилися перші кадри зі знімального майданчика.

Серіал "Паперовий будинок" завоював неабияку популярність в кіноманів. За 3 роки з моменту виходу першого сезону, серіал побив всі можливі рекорди, пише 24 канал.

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"Паперовий будинок" – це кримінальна драма письменника й телепродюсера Алекса Піна про групу злочинців під керуванням Професора, що наважується на зухвале пограбування Монетного двору Іспанії. Професор зібрав команду фахівців у різних сферах, яка зуміла втілити його задум в життя.

За сюжетом, вісім авантюристів на чолі з Професором, планують пограбування іспанського королівського Монетного двору. Грабіжники повинні проникнути всередину та надрукувати 2,4 мільярда євро. Отримані мільярди вони хочуть витратити на благодійність по всьому світу. За цей час вони матимуть справу з 67 заручниками й цілою армією найкращих поліцейських країни.

Третій і четвертий сезони розповідають вже про наступний задум Професора — пограбування Центрального Банку Іспанії.

Логічне завершення серіалу очікується в п’ятому сезоні, вихід якого запланований на травень 2021 року. Зйомки завершального сезону почалися ще у серпні, а нещодавно в мережу потрапили кадри зі знімального майданчика.

На кадрах помітно, як Естер Асебо (Стокгольм) розмахує білим прапором, перебуваючи поруч з Іціар Ітун (Лісабон), Урсулою Корберо (Токіо) та заручниками. Білий прапор у серіалі символізує перемир’я.

Кадри зі знімального майданчика "Паперового будинку"