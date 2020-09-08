У мережі з'явилися перші кадри другого сезону серіалу "Мандалорець": неймовірні фото
Студія Disney+ презентувала перші фото зі зйомок другого сезону серіалу "Мандалорець". Його перший сезон неабияк полюбився шанувальникам "Зоряних воєн". На фото також можна побачити малюка Йоду.
Сьогодні у вівторок, 8 серпня, автори серіалу "Мандалорець" презентували виданню Entertainment Weekly перші кадри з серіалу. За ними шанувальники серіалу можуть припустити розвиток подій або появу нових персонажів.
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На перших світлинах другого сезону найбільше фігурують Мандалорець (Педро Паскаль), Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Везерс), Малюк Йода, який став мало не улюбленим героєм в серіалі та інші персонажі.
Нові серії "Мандалорця" мають вийти вже 30 жовтня на каналі Disney+. Також автори серіалу потішили новиною шанувальників "Зоряних воєн": з квітня вони працюють над третім сезоном, – повідомляє Variety.
Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly
Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly
Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly
Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly