Студія Disney+ презентувала перші фото зі зйомок другого сезону серіалу "Мандалорець". Його перший сезон неабияк полюбився шанувальникам "Зоряних воєн". На фото також можна побачити малюка Йоду.

Сьогодні у вівторок, 8 серпня, автори серіалу "Мандалорець" презентували виданню Entertainment Weekly перші кадри з серіалу. За ними шанувальники серіалу можуть припустити розвиток подій або появу нових персонажів.

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На перших світлинах другого сезону найбільше фігурують Мандалорець (Педро Паскаль), Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Везерс), Малюк Йода, який став мало не улюбленим героєм в серіалі та інші персонажі.

Нові серії "Мандалорця" мають вийти вже 30 жовтня на каналі Disney+. Також автори серіалу потішили новиною шанувальників "Зоряних воєн": з квітня вони працюють над третім сезоном, – повідомляє Variety.



Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly

"Мандалорець" – це американський вебсеріал у жанрі космічної опери. Він є складовою частиною канонічного всесвіту "Зоряних війн". Творцем та сценаристом серіалу є Джон Фавро.



Перші кадри з серіалу "Мандалорець" / Entertainment Weekly