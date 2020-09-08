Студия Disney+ презентовала первые фото со съемок второго сезона сериала "Мандалорец". Его первый сезон изрядно полюбился поклонникам "Звездных войн". На фото также можно увидеть малыша йода.

Сегодня во вторник, 8 августа, авторы сериала "Мандалорец" презентовали изданию Entertainment Weekly первые кадры из сериала. По ним поклонники сериала могут предположить развитие событий или появление новых персонажей.

Читайте также Премьера "Мулан" оказалась на грани срыва: резонансные причины бойкота

На первых фотографиях второго сезона больше всего фигурируют Мандалорец (Педро Паскаль), Кара Дюн (Джина Карано), Гриф Карга (Карл Везерс), малыш Йода, ставший чуть ли не любимым героем в сериале и другие персонажи.

Новые серии "Мандалорца" должны выйти уже 30 октября на Канале Disney+. Также авторы сериала порадовали новостью поклонников "Звездных войн": с апреля они работают над третьим сезоном, – сообщает Variety.



Первые кадры из сериала "Мандалорец" / Entertainment Weekly

"Мандалорец" – это американский вебсериал в жанре космической оперы. Он является составной частью канонической вселенной "Звездных войн". Создателем и сценаристом сериала является Джон Фавро.



Первые кадры из сериала "Мандалорец"/ Entertainment Weekly