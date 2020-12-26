Новий рік – одне із найочікуваніших свят в році. Воно символізує початок життя з чистого аркуша. Відтак, саме цей день треба провести якнайкраще, аби протягом року успіх та щастя не покидали та йшли пліч-о-пліч. Для того, щоб святкування пройшло чудово, треба добряче подумати над меню до святкового столу. Найсмачніші та найцікавіші ідеї страв – читайте у нашому матеріалі.

Покровителем нового року є Білий Металевий Бик. Відтак, аби задобрити його треба приготувати ті страви, які йому будуть найбільше до вподоби. Бик є невибагливою твариною, йому подобаються прості й неекзотичні страви.

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На новорічному столі повинен переважати білий колір – символ року Білого Металевого Бика. Прикрашати страви на святковому фуршеті слід петрушкою чи кропом, адже Бик травоїдна тварина.

Щоб догодити Білому Бику, новорічний стіл 2021 повинен бути прикрашений у світлих тонах. Окрім традиційних закусок, не забудьте про салати, адже це обов'язковий атрибут Нового року. Окрім салатів приправлених майонезом, ви можете приготувати легкі овочеві салати з оливковою олією з додаванням великої кількості зелені, яку так любить Бик.

Що приготувати на новорічний стіл у 2021 році

Закуска холодна

– Нарізка овочів (перець болгарський жовтий, помідор жовтий, броколі, селера, огірок, оливки, зелень)

– Нарізка сирів (камамбер, брі з медом чи смородиновим джемом)

– Буженина, свинячі відбивні та крученики з грибами або чорносливом, запечені курячі крильця або стегенця, тушкований кролик – можуть бути на вашому столі, але в жодному разі не слід подавати яловичину або телятину.



Меню на Новий рік 2021

– Бутерброди з ікрою або з сиром



Що приготувати на Новий рік 2021

– Роли та суші



Роли до новорічного столу 2021

– Сирні кульки



Сирні кульки до новорічного столу 2021

Закуска гаряча

– Печериці, фаршировані рікоттою

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Гарячі закуски 2021

– Лосось у білому соусі з овочами

– Крученики зі свинини

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Салати

Салат "Бичок"

Інгредієнти: Сир – 100 г

Яйця – 3 шт

Перепелине яйце – 1 шт

Цибуля – 1 шт

Мариновані огірки – 2 шт

Морква відварна – 2 шт

Картопля відварна – 1 шт

Ковбаса 300 г

Оцет

Оливки, горішки, зелень для декору.

Спосіб приготування:

Нарізати ковбасу й цибулю на маленькі кубики. В цибулю додати оцет і замаринувати на 10 хвилин. На терці потерти мариновані огірки, картоплю і моркву, додати їх у тарілку до ковбаси. Цибулю зцідити й промити водою, додати в салат. Відварити курячі яйця і розділити їх на білок й жовток, який також треба потерти на середній терці. Жовтки додати у тарілку. На терці натерти сир й додати у суміш. Посолити, додати перцю й 2 ложки майонезу. Перемішати. Білок з яєць потерти на маленькій терці, він знадобиться для прикрашання. Салат викласти на тарілку у формі голови бика, покрити його натертим білком. Плямку бику зробити з товчених горіхів. Перепелине яйце розрізати, вибрати жовток, покласти замість нього оливку і зробити бику очі, зі шматочків ковбаси вирізати мордочку та вушки. Можна прикрасити салат зеленню та помідорами.

– "Цезар"



Салат "Цезар" на Новий рік 2021

– "Грецький"



Салат "Грецький" на Новий рік 2021

Основна страва

– Запечений кролик

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– Качка з яблуками

– Лазанья



Лазанья до новорічного столу 2021

– Паста з тунцем.

Десерт

– Нарізка фруктів (апельсин, мандарин, ківі, банан, ананас, ягоди)



Нарізка фруктів у Новий рік 2021

– Фруктовий торт

– Ягідний десерт

Напої

– Біле вино, шампанське, солодкий лікер чи коктейлі на будь-який смак.



Оригінальні коктейлі в новорічну ніч 2021

Прикрашання столу в світлих тонах



Нехай на вашому столі буде багато білого посуду



На новорічному столі повинні бути закуски



Уникайте величезних порцій на святковому столі



Подбайте про естетику новорічного столу



З білим кольором ви можете комбінувати будь-який інший

Гарного святкування Нового року!