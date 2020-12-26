Меню на Новий рік 2021: які страви приготувати вдома
Новий рік – одне із найочікуваніших свят в році. Воно символізує початок життя з чистого аркуша. Відтак, саме цей день треба провести якнайкраще, аби протягом року успіх та щастя не покидали та йшли пліч-о-пліч. Для того, щоб святкування пройшло чудово, треба добряче подумати над меню до святкового столу. Найсмачніші та найцікавіші ідеї страв – читайте у нашому матеріалі.
Покровителем нового року є Білий Металевий Бик. Відтак, аби задобрити його треба приготувати ті страви, які йому будуть найбільше до вподоби. Бик є невибагливою твариною, йому подобаються прості й неекзотичні страви.
Читайте також: Новий рік Білого Металевого Бика 2021: що від нього чекати
На новорічному столі повинен переважати білий колір – символ року Білого Металевого Бика. Прикрашати страви на святковому фуршеті слід петрушкою чи кропом, адже Бик травоїдна тварина.
Щоб догодити Білому Бику, новорічний стіл 2021 повинен бути прикрашений у світлих тонах. Окрім традиційних закусок, не забудьте про салати, адже це обов'язковий атрибут Нового року. Окрім салатів приправлених майонезом, ви можете приготувати легкі овочеві салати з оливковою олією з додаванням великої кількості зелені, яку так любить Бик.
Що приготувати на новорічний стіл у 2021 році
Закуска холодна
– Нарізка овочів (перець болгарський жовтий, помідор жовтий, броколі, селера, огірок, оливки, зелень)
– Нарізка сирів (камамбер, брі з медом чи смородиновим джемом)
– Буженина, свинячі відбивні та крученики з грибами або чорносливом, запечені курячі крильця або стегенця, тушкований кролик – можуть бути на вашому столі, але в жодному разі не слід подавати яловичину або телятину.
Меню на Новий рік 2021
– Бутерброди з ікрою або з сиром
Що приготувати на Новий рік 2021
– Роли та суші
Роли до новорічного столу 2021
– Сирні кульки
Сирні кульки до новорічного столу 2021
Закуска гаряча
– Печериці, фаршировані рікоттою
/
Гарячі закуски 2021
– Лосось у білому соусі з овочами
– Крученики зі свинини
Читайте також: Рибні страви на Новий рік від Євгена Клопотенка: рецепти на будь-який смак
Салати
Салат "Бичок"
Спосіб приготування:
- Нарізати ковбасу й цибулю на маленькі кубики.
- В цибулю додати оцет і замаринувати на 10 хвилин.
- На терці потерти мариновані огірки, картоплю і моркву, додати їх у тарілку до ковбаси.
- Цибулю зцідити й промити водою, додати в салат.
- Відварити курячі яйця і розділити їх на білок й жовток, який також треба потерти на середній терці. Жовтки додати у тарілку.
- На терці натерти сир й додати у суміш.
- Посолити, додати перцю й 2 ложки майонезу. Перемішати.
- Білок з яєць потерти на маленькій терці, він знадобиться для прикрашання.
- Салат викласти на тарілку у формі голови бика, покрити його натертим білком.
- Плямку бику зробити з товчених горіхів.
- Перепелине яйце розрізати, вибрати жовток, покласти замість нього оливку і зробити бику очі, зі шматочків ковбаси вирізати мордочку та вушки.
- Можна прикрасити салат зеленню та помідорами.
– "Цезар"
Салат "Цезар" на Новий рік 2021
– "Грецький"
Салат "Грецький" на Новий рік 2021
Основна страва
– Запечений кролик
Читайте також: Святковий маковий рулет з варенням від Євгена Клопотенка
– Качка з яблуками
– Лазанья
Лазанья до новорічного столу 2021
– Паста з тунцем.
Десерт
– Нарізка фруктів (апельсин, мандарин, ківі, банан, ананас, ягоди)
Нарізка фруктів у Новий рік 2021
– Фруктовий торт
– Ягідний десерт
Напої
– Біле вино, шампанське, солодкий лікер чи коктейлі на будь-який смак.
Оригінальні коктейлі в новорічну ніч 2021
Прикрашання столу в світлих тонах
Нехай на вашому столі буде багато білого посуду
На новорічному столі повинні бути закуски
Уникайте величезних порцій на святковому столі
Подбайте про естетику новорічного столу
З білим кольором ви можете комбінувати будь-який інший
Гарного святкування Нового року!
Поділитися новиною