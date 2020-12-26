Новый год – самый ожидаемый праздник в году. Он символизирует начало жизни с чистого листа. Следовательно, именно этот день надо провести лучше всего, чтобы в течение года успех и счастье не покидали и шли бок о бок. Для того, чтобы празднование прошло прекрасно, надо хорошенько подумать над меню к праздничному столу. Самые вкусные и интересные идеи блюд читайте в нашем материале.

Покровителем нового года является Белый Металлический бык. Следовательно, чтобы задобрить его, надо приготовить те блюда, которые ему будут больше всего по нраву. Бык является неприхотливым животным, ему нравятся простые и неэкзотические блюда.

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На новогоднем столе должен преобладать белый цвет – символ года Белого Металлического Быка. Украшать блюда на праздничном фуршете следует петрушкой или укропом, ведь Бык – травоядное животное.

Чтобы угодить Белому Быку, новогодний стол 2021 должен быть украшен в светлых тонах. Кроме традиционных закусок, не забудьте о салатах, ведь это обязательный атрибут Нового года. Кроме салатов приправленных майонезом, вы можете приготовить легкие овощные салаты с оливковым маслом с добавлением большого количества зелени, которую так любит Бык.

Что приготовить на новогодний стол в 2021 году

Закуска холодная

– Нарезка овощей (перец болгарский желтый, помидор желтый, брокколи, сельдерей, огурец, оливки, зелень)

– Нарезка сыров (камамбер, бри с медом или смородиновым джемом)

– Буженина, свиные отбивные и крученики с грибами или черносливом, запеченные куриные крылышки или бедрышки, тушеный кролик – могут быть на вашем столе, но ни в коем случае не следует подавать говядину или телятину.



Меню на Новый год 2021

– Бутерброды с икрой или с сыром



Что приготовить на Новый год 2021

– Роллы и суши



Роллы к новогоднему столу 2021

– Сырные шарики



Сырные шарики к новогоднему столу 2021

Закуска горячая

– Шампиньоны, фаршированные рикоттой

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Горячие закуски 2021

– Лосось в белом соусе с овощами

– Крученики из свинины

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Салаты

Салат "Бичок"

Ингредиенты: Сыр – 100 г

Яйца – 3 шт

Перепелиное яйцо – 1 шт

Лук – 1 шт

Маринованные огурцы – 2 шт

Морковь отварная – 2 шт

Картофель отварной – 1 шт

Колбаса 300 г

Уксус

Оливки, орешки, зелень для декора.

Способ приготовления:

Нарезать колбасу и лук на маленькие кубики. В лук добавить уксус и замариновать на 10 минут. На терке потереть маринованные огурцы, картофель и морковь, добавить их в тарелку к колбасе. Лук сцедить и промыть водой, добавить в салат. Отварить куриные яйца и разделить их на белок и желток, который также надо потереть на средней терке. Желтки добавить в тарелку. На терке натереть сыр и добавить в смесь. Посолить, добавить перца и 2 ложки майонеза. Перемешать. Белок из яиц потереть на маленькой терке, он понадобится для украшения. Салат выложить на тарелку в форме головы быка, покрыть его натертым белком. Пятнышко быка сделать из толченых орехов. Перепелиное яйцо разрезать, выбрать желток, положить вместо него оливку и сделать быку глаза, из кусочков колбасы вырезать мордочку и ушки. Можно украсить салат зеленью и помидорами.

– "Цезарь"



Салат "Цезарь" на Новый год 2021

– "Греческий"



Салат "Греческий" на Новый год 2021

Основное блюдо

– Запеченный кролик

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– Утка с яблоками

– Лазанья



Лазанья к новогоднему столу 2021

– Паста с тунцом

Десерт

– Нарезка фруктов (апельсин, мандарин, киви, банан, ананас, ягоды);



Нарезка из фруктов на Новый год 2021

– Фруктовый торт

– Ягодный десерт

Напитки

– Белое вино, шампанское, сладкий ликер или коктейли на любой вкус



Оригинальные коктейли в новогоднюю ночь 2021

Украшение стола в светлых тонах



Пусть на вашем столе будет много белого посуды



На новогоднем столе должны быть закуски



Избегайте больших порций на праздничном столе



Позаботьтесь об эстетике новогоднего стола



С белым цветом вы можете комбинировать любой другой

Хорошего празднования Нового года!