Народний артист України та Російської Федерації Володимир Співаков відмовився від ордена Франциска Скорини, який у 2014 році отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка. І хоча анексію Криму Росією диригент підтримав, проте після протестів у білоруських містах проявив свою принциповість.

Криваві протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Сотні тисяч громадян вийшли на вулиці міст, щоб відстояти свою свободу. Знаменитості долучилися до числа тих, хто підтримує протестувальників, а є й ті, хто сміливо висловлює негативну позицію щодо дій силовиків владі. Зокрема, російський скрипаль і диригент, народний артист РФ та України Володимир Співаков вирішив відмовитися від ордена, який отримав від білоруського президента.

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Через складну політичну ситуацію, яка виникла в Білорусі, Співаков написав відкритого листа до Лукашенка, який опублікувало видання "Новая газета". Володимир заявив, що Лукашенко за час свого правління створив для білоруського народу умови для життя, що не сумісні з гуманізмом та демократією.

Сьогодні на вашому "святі" панує мракобісся, тиранія, насильство та нескінчені приклади крайньої жорстокості, з якою влада придушує волевиявлення великої кількості громадян в усій країні,

– написав у листі артист.

Співаков додав, що його серце б'ється в унісон з народом Білорусі, який вийшов на протести та вимагає дотримання елементарних прав та свобод.

Тому у цій ситуації я змушений відмовитися від ордена, яким ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, бо це пов'язано з вашим правлінням. Ваша "чорна" сила – це ваша велика слабкість. Люди народжуються для того, щоби їх любили, а не принижували, і, тим більше, калічили,

– заявив Співаков.

Додамо, орден Франциска Скорини, від якого відмовився Співаков, вручають за значні успіхи у справі національного-відродження Білорусі, досягнення в галузі національної мови, літератури, мистецтва, а також пропаганди культурної спадщини білоруського народу. Оредн можна отримати й за особливі заслуги в гуманітарній, благодійній діяльності, в справі захисту людської гідності та прав громадян та інші благородні вчинки.

Що відомо про громадянську позицію Володимира Співакова

У 2012 році скрипаль підтримав кандидатуру Володимира Путіна на президентських виборах із закликом "не розгойдувати човна". У 2014 році він долучився до числа тих знаменитостей, які написали листа, де підтримали рішення Путіна анексувати Крим.

Схоже, що приязнь до російського президента у Співакова досі не минула. Він вкотре хизується отриманою нагородою від Путіна на особистому сайті.



Співаков отримав нагороду від Путіна / Фото: скріншот сайту Співакова

В Україні Володимир Співаков отримав три нагороди. У 90-х роках він отримав звання народного артиста та орден "За заслуги" ІІІ ступеня. У 2004 році став володарем ордену князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Що відомо про протести в Білорусі

9 серпня, після оголошення результатів президентських виборів, кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Мітинги розпочалися через те, що білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів і вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Згодом мирні демонстрації переросли у криваві сутички з силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів використовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Наразі Лукашенко не виявляє жодних намірів йти на переговори з протестувальниками. Також він не сприяє дипломатичному вирішенню конфлікту.

За час мітингів стало відомо про одного загиблого. Щонаймеше півтори тисячі людей постраджали від рук силовиків. Приблизно 6 тисяч мирних активістів затримали. Попри криваві розгони білоруський народ не відступає та продовжує виходити на вулиці.