Народный артист Украины и Российской Федерации Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. И хотя аннексию Крыма Россией дирижер поддержал, однако после протестов в белорусских городах проявил свою принципиальность.

Кровавые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Сотни тысяч граждан вышли на улицы городов, чтобы отстоять свою свободу. Знаменитости присоединились к числу тех, кто поддерживает протестующих, а есть и те, кто смело выражает негативную позицию относительно действий силовиков власти. В частности, российский скрипач и дирижер, народный артист РФ и Украины Владимир Слипаков решил отказаться от ордена, который получил от белорусского президента.

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Из-за сложной политической ситуации, которая возникла в Беларуси, Спиваков написал открытое письмо к Лукашенко, которое опубликовало издание "Новая газета". Владимир заявил, что Лукашенко за время своего правления создал для белорусского народа условия для жизни, не совместимые с гуманизмом и демократией.

Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власть подавляет волеизъявление большого количества граждан по всей стране,

– написал в письме артист.

Спиваков добавил, что его сердце бьется в унисон с народом Беларуси, который вышел на протесты и требует соблюдения элементарных прав и свобод.

Поэтому в этой ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня наградили. Мне стыдно его носить, потому что это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила – это ваша большая слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили,

– заявил Спиваков.

Добавим, орден Франциска Скорины, от которого отказался Спиваков, вручают за значительные успехи в деле национального возрождения Беларуси, достижения в области национального языка, литературы, искусства, а также пропаганды культурного наследия белорусского народа. Оредн можно получить и за особые заслуги в гуманитарной, благотворительной деятельности, в деле защиты человеческого достоинства и прав граждан и другие благородные поступки.

Что известно о гражданской позиции Владимира Спивакова

В 2012 году скрипаль поддержал кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах с призывом "не раскачивать лодки". В 2014 году он присоединился к числу тех знаменитостей, которые написали письмо, где поддержали решение Путина аннексировать Крым.

Похоже, что приязнь к российскому президенту у Спивакова до сих пор не прошла. Он в очередной раз щеголяет полученной наградой от Путина на личном сайте.

Спиваков получил награду от Путина / Фото: скриншот сайта Спивакова

В Украине Владимир Спиваков получил три награды. В 90-х годах он получил звание народного артиста и орден "За заслуги" III степени. В 2004 году стал обладателем ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Что известно о протестах в Беларуси

9 августа, после объявления результатов президентских выборов, несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста. Митинги начались из-за того, что белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Впоследствии мирные демонстрации переросли в кровавые столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов используют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сейчас Лукашенко не проявляет никаких намерений идти на переговоры с протестующими. Также он не способствует дипломатическому разрешению конфликта.

За время митингов стало известно об одном погибшем. Не менее полутора тысяч человек пострадали от рук силовиков. Примерно 6 тысяч мирных активистов задержали. Несмотря на кровавые разгоны белорусский народ не отступает и продолжает выходить на улицы.