Українська співачка SLAVIA є дружиною відомого артиста Дзідзьо. Цього року вона вперше вийшла з-поза тіні свого зіркового чоловіка, випустивши сольний кліп "Я тобі не мамка". Співак розповів, як відреагував на такий крок Ярослави.

Відомий український артист Дзідзьо 2013 року одружився з Ярославою, що виступає під сценічним ім'ям SLAVIA. Влітку вона випустила кліп "Я тобі не мамка". Дзідзьо в інтерв'ю "Світському життю" розповів, як відреагував на пісню і ролик дружини.

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Артист найперше зазначив, що навіть не знав про те, що SLAVIA випустить кліп. За словами Дзідзьо, його поставили перед фактом. А побачив пісню та відео на неї вже в мережі. Співак зізнається, що почув камінь і в свій город.

Але я кажу: "Слухайте, не чіпайте мене, бо я маю гострі зуби",

– поділився Дзідзьо.

Катя Осадча також запитала артиста, чи бачить він у коханій переспективу української співачки. Він зізнався, що бачить, але не таку. "Усе це не по-моєму. Коли ти починаєш щось вигадувати, чого немає насправді, то завтра воно набридає".

На те, що образ Дзідзьо так само був вигаданий, він відповів, що його сценічний образ цілком відображає співака і в реальному житті. "Я вдома, з друзями, поводжуся як мала дитина", – зазначив артист. Він додав, що дуже любить жартувати і думає, що це щиро.

Дивитися інтерв'ю з Дзідзьо у програмі "Світське життя":

Нагадаємо, що в червні цього року вийшов кліп на пісню "Я тобі не мамка" співачки SLAVIA. Хіт набрав більше 365 тисяч переглядів. Як з'ясувалося згодом, потайки від свого зіркового чоловіка, Ярослава подала пісню на Євробачення 2020 року. Тому що, за словами співачки, Дзідзьо завжди був проти її кар'єри на сцені. Але вона зрозуміла, що має нікого не боятися і проходити все самостійно.