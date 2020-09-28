Украинская певица SLAVIA является женой известного артиста Дзидзьо. В этом году она впервые вышла из тени своего звездного мужа, выпустив сольный клип "Я тебе не мамка". Певец рассказал, как отреагировал на такой шаг Ярославы.

Известный украинский артист Дзидзьо в 2013 году женился на Ярославе, выступающей под сценическим именем SLAVIA. Летом она выпустила клип "Я тебе не мамка". Дзидзьо в интервью "Светской жизни" рассказал, как отреагировал на песню и ролик жены.

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Артист прежде отметил, что даже не знал о том, что SLAVIA выпустит клип. По словам Дзидзьо, его поставили перед фактом. А увидел песню и видео на нее уже в сети. Певец признается, что услышал камень и в свой город.

Но я говорю: "Слушайте, не трогайте меня, у меня острые зубы",

– поделился Дзидзьо.

Катя Осадчая также спросила артиста, видит ли он в любимой перспективу украинской певицы. Он признался, что видит, но не такую. "Все это не по-моему. Когда ты начинаешь придумывать, чего нет на самом деле, то завтра оно надоедает".

На то, что образ Дзидзьо так же был придуман, он ответил, что его сценический образ вполне отражает певца и в реальной жизни. "Я дома, с друзьями, веду себя как ребенок", – отметил артист. Он добавил, что очень любит шутить и думает, что это искренне.

Смотреть интервью с Дзидзьо в программе "Светская жизнь":

Напомним, что в июне этого года вышел клип на песню "Я тебе не мамка" певицы SLAVIA. Хит набрал больше 365 тысяч просмотров. Как выяснилось впоследствии, тайком от своего звездного мужа, Ярослава подала песню на Евровидение 2020 года. Потому что, по словам певицы, Дзидзьо всегда был против ее карьеры на сцене. Но она поняла, что не должна никого не бояться и проходить все самостоятельно.