Популярний український гуморист і актор Юрій Ткач навіть під час карантину мав чимало зйомок. Він зізнався, що ще в червні у нього діагностували коронавірус під час роботи над ситкомом "Одного разу під Полтавою". Проте його паніка тривала недовго.

Небезпечний коронавірус не обійшов чимало зірок українського шоу-бізнесу. Знаменитості публічно розповідали про інфікування COVID-19 та лікування недуги в мережі. Проте Юрій Ткач на відверте зізнання наважився лише в інтерв'ю для видання "Факти". Суддя "Ліги Сміху" та актор "Кварталу 95" поділився, скільки тривала його паніка через діагностування коронавірусу.

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Влітку цього року навіть попри карантин розпочались зйомки нового сезону комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою". Юрій Ткач розповів, що ПЛР-тест знімальна група здавала кожного тижня.

13 червня вони отримали невтішні результати – у зірки та ще кількох членів команди діагностували коронавірус. Тоді зйомки довелось зупинити, а вся команда опинилась на суворому карантині. Проте вже за чотири дні актор зітхнув з полегшенням – повторний тест на COVID-19 був негативний.

У мене був позитивний результат. У кількох хлопців теж. Досі пам'ятаю той стан страху, який мене буквально паралізував. Через чотири дні ми перездати тест, і у всіх виявився негативний результат, і в мене також,

– пригадав Юрій Ткач.

Він не приховує, що в стресовому стані перебуває досі. Зараз комік активно знімається в телепередачах, а перед кожним концертом чи записом програми вся команда здає тест на коронавірус. Як наголошує Юрій Ткач, під час репетицій вони з колегами тримають дистанцію, а графік розробляють так, щоб на майданчику одночасно перебувало якомога менше людей. Крім того, всі актори одягають маски і користуються антисептиками.

"Я, напевно, вже штук десять тестів здавав, і поки тьфу-тьфу. Але коронавірус річ підступна, може підкрастися в будь-який момент", висловився гуморист.

Юрій Ткач зізнався, що суворий карантин та ізоляція тривали для нього лише три весняні місяці. Тоді призупинились не лише зйомки. Зірка скасував проведення всіх запланованих заходів, а від ролі ведучого на корпоративах відмовляється досі.