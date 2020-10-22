Популярный украинский юморист и актер Юрий Ткач даже во время карантина имел немало съемок. Он признался, что еще в июне у него диагностировали коронавирус во время работы над ситкомом "Однажды под Полтавой". Однако паника длилась недолго.

Опасный коронавирус не обошел немало звезд украинского шоу-бизнеса. Знаменитости публично рассказывали об инфицировании COVID-19 и лечении недуга в сети. Однако Юрий Ткач на откровенное признание решился лишь в интервью для издания "Факты". Судья "Лиги Смеха" и актер "Квартала 95" поделился, сколько длилась его паника из-за диагностирования коронавируса.

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Летом этого года даже несмотря на карантин начались съемки нового сезона комедийного сериала "Однажды под Полтавой". Юрий Ткач рассказал, что ПЦР-тест съемочная группа сдавала каждую неделю.

13 июня они получили неутешительные результаты – у звезды и еще нескольких членов команды диагностировали коронавирус. Тогда съемки пришлось остановить, а вся команда оказалась на строгом карантине. Однако уже через четыре дня актер вздохнул с облегчением – повторный тест на COVID-19 был отрицательный.

У меня был положительный результат. У нескольких ребят тоже. До сих пор помню то состояние страха, которое меня буквально парализовало. Через четыре дня мы пересдали тест, и у всех оказался отрицательный результат, и у меня также,

- вспомнил Юрий Ткач.

Он не скрывает, что в стрессовом состоянии находится до сих пор. Сейчас комик активно снимается в телепередачах, а перед каждым концертом или записью программы вся команда сдает тест на коронавирус. Как отмечает Юрий Ткач, во время репетиций они с коллегами держат дистанцию, а график разрабатывают так, чтобы на площадке одновременно находилось как можно меньше людей. Кроме того, все актеры надевают маски и пользуются антисептиками.

"Я, наверное, уже штук десять тестов сдавал, и пока тьфу-тьфу. Но коронавирус – вещь коварная, может подкрасться в любой момент", высказался юморист.

Юрий Ткач признался, что строгий карантин и изоляция длились для него всего три весенних месяца. Тогда приостановились не только съемки. Звезда отменил проведение всех запланированных мероприятий, а от роли ведущего на корпоративах отказывается до сих пор.