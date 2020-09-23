Украинский комик и актер Юрий Ткач снимается в многочисленных проектах и шоу и дружит со многими коллегами по сцене. Он признался, с кем из звезд у него лучшие отношения.

О дружбе со звездами украинского шоу-бизнеса Юрий Ткач рассказал в интервью для программы Маши Ефросининой "Экзамен", которое появилось на ютуб-канале ведущей. Не секрет, что кумовьями комика есть прима-балерина и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар и знаменитая психолог Наталья Холоденко, дочь Вивьен которой они крестили в ноябре прошлого года.

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Как рассказал Юрий Ткач, из-за постоянных съемок он редко видится с крестницей и известной кумой. Чаще к семье наведывается его жена Виктория. Однако однажды после шумных посиделок он оставался в доме Натальи Холоденко.

Она меня затянула, говорит: "Давай бахнем, посидим". И мы как сели и к часам четырем, когда меня положили куда-то. Я утром встал, Холоденко отсутствует,

– вспомнил комик.

Юрий Ткач признался, что хорошие друзья, которые часто бывают в его доме, – это юморист и актер Владимир Шумко и Ирина Гатун, которая недавно стала звездой "Женского квартала".

"Друг – это тот человек, которого ты можешь пригласить к себе на кухню, с ним просидеть всю ночь, пообщаться, неважно, что будет на столе. Потом положишь его в зале на диване, а утром тебе будет очень круто продолжить с ним общение", – поделился мыслями Ткач.

Однако несмотря на тесную связь с украинскими звездами первого эшелона, среди друзей Юрия Ткача все же больше тех, кто не причастен к шоу-бизнесу.