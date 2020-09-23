Український комік та актор Юрій Ткач знімається у численних проєктах та щоу і товаришує з багатьма колегами по сцені. Він зізнався, з ким з зірок у нього найкращі стосунки.

Про дружбу з зірками українського шоу-бізнесу Юрій Ткач розповів в інтерв'ю для програми Маші Єфросиніної "Екзамен", яке з'явилось на ютуб-каналі ведучої. Не секрет, що кумами коміка є прима-балерина та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар і знаменита психологиня Наталія Холоденко, доньку Вів'єн якої вони хрестили в листопаді минулого року.

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Як розповів Юрій Ткач, через постійні зйомки він рідко бачиться з похресницею та відомою кумою. Частіше до родини навідується його дружина Вікторія. Проте одного разу після гучних посиденьок він залишався в домі Наталії Холоденко.

Вона мене затягнула, каже: "Давай бахнемо, посидимо". І ми як сіли і до годин чотирьох, коли мене поклали кудись. Я вранці встав, Холоденко немає,

– пригадав комік.

Юрій Ткач зізнався, що хороші друзі, які часто бувають у його домі, – це гуморист і актор Володимир Шумко та Ірина Гатун, яка нещодавно стала зіркою "Жіночого кварталу".

"Друг – це та людина, яку ти можеш запросити до себе на кухню, з ним просидіти всю ніч, поспілкуватися, неважливо, що буде на столі. Потім покладеш його в залі на дивані, а вранці тобі буде дуже круто продовжити з ним спілкування", – поділився думками Ткач.

Однак попри тісний зв'язок з українськими зірками першого ешелону, серед друзів Юрія Ткача все ж більше тих, хто не причетний до шоу-бізнесу.