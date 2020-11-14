Британський актор Майкл Гембон, найбільш відомий за роллю Дамблдора у "Гаррі Поттері", матиме судову тяганину. Його звинувачують в аварії, яка сталась у Лондоні в 2017 році.

Що відомо про судовий позов проти Майкла Гембона

Судовий позов подав 39-річний британський адвокат Тобі Клоустон, повідомляє The Sun. Згідно із судовими документами, у квітні 2017 році він постраждав внаслідок ДТП. Юрист переконує, що позашляховик Land Rover збив його на дорозі та переїхав ногу.

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За словами Тобі Клоустона, винуватцем аварії був актор Майкл Гембон. Саме він сидів за кермом свого авто та не помітив велосипедиста. Здійснюючи маневр на дорозі, актор начебто збив чоловіка і зупинив машину тільки після того, як почув крики.

Наразі Тобі Клоустон зібрав всі докази, які свідчать про причетність зірки "Гаррі Поттера" до інциденту. Після ДТП адвокат мав перелом щиколотки та пошкодження зв'язок, а також психологічну травму. У суді він просить змусити Майкла Гембона виплатити йому компенсацію в розмірі 55 тисяч фунтів стерлінгів, що у гривневому еквіваленті становить понад 2 мільйони.

Водночас у ЗМІ підозрюють, що позов буде провальним для юриста. Все тому, що у суді вже звернули увагу, чому Тобі Клоустон звернувся до служителів Феміди після 3 років мовчання. Окрім цього, судді сумніваються у правдивості довідок про стан здоров'я чоловіка, а тому вже відправили його на повторне обстеження у незалежну клініку.

Майкл Гембон: найвідоміші ролі в кіно

Британець Майкл Гембон добре відомий українським глядачам, адже знявся в успішних фільмах, якими захоплюється весь світ. Зокрема, актора можна побачити у стрічках:

"Король говорить!"

"Джуді"

"Відкритий простір"

"Kingsman: Золоте кільце"

"Доктор Хто"

"Випадкова вакансія"

"Книга Ілая"

"Незрівнянний містер Фокс"

"Омен"

"Різдвяна казка"

"Пограбування по-англійськи" тощо.

Та найбільшу популярність Майклу Гембону принесли зйомки у франшизі "Гаррі Поттер". Фентезійний проєкт давно є улюбленим для кіноманів, а у стрічці актора можна побачити в образі знаменитого професора Дамблдора.