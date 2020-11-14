Британский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Дамблдора в "Гарри Поттере", будет иметь судебную волокиту. Его обвиняют в аварии, которая произошла в Лондоне в 2017 году.

Что известно о судебном иске против Майкла Гэмбона

Судебный иск подал 39-летний британский адвокат Тоби Клоустон, сообщает The Sun. Согласно судебным документам, в апреле 2017 года он пострадал в результате ДТП. Юрист утверждает, что внедорожник Land Rover сбил его на дороге и переехал ногу.

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По словам Тоби Клоустона, виновником аварии был актер Майкл Гэмбон. Именно он сидел за рулем своего авто и не заметил велосипедиста. Совершая маневр на дороге, актер якобы сбил мужчину и остановил машину только после того, как услышал крики.

Сейчас Тоби Клоустон собрал все доказательства, свидетельствующие о причастности звезды "Гарри Поттера" к инциденту. После ДТП адвокат имел перелом лодыжки и повреждение связок, а также психологическую травму. В суде он просит заставить Майкла Гэмбона выплатить ему компенсацию в размере 55 тысяч фунтов стерлингов, что в гривневом эквиваленте составляет более 2 миллионов.

В то же время в СМИ подозревают, что иск будет провальным для юриста. Все потому, что в суде уже обратили внимание, почему Тоби Клоустон обратился к служителям Фемиды после 3 лет молчания. Кроме этого, судьи сомневаются в правдивости справок о состоянии здоровья мужчины, а потому уже отправили его на повторное обследование в независимую клинику.

Майкл Гэмбон: самые известные роли в кино

Британец Майкл Гэмбон хорошо известен украинским зрителям, ведь снялся в успешных фильмах, которыми восхищается весь мир. В частности, актера можно увидеть в фильмах:

"Король говорит!"

"Джуди"

"Открытое пространство"

"Kingsman: Золотое кольцо"

"Доктор Кто"

"Случайная вакансия"

"Книга Илая"

"Бесподобный мистер Фокс"

"Омен"

"Рождественская сказка"

"Ограбление по-английски" и другие.

Но наибольшую популярность Майклу Гэмбону принесли съемки в франшизе "Гарри Поттер". Фэнтезийный проект давно любимый киноманами, а в ленте актера можно увидеть в образе знаменитого профессора Дамблдора.