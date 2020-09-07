65-річний американський кіноактор Майкл Рукер заявив, що одужав від коронавірусу. Він поборов хворобу без жодних ліків та вітамінів, покладаючись лише на свій імунітет. Зірка "Вартових Галактики" зізнався, що цей двобій видався для нього надскладним.

На особистій сторінці у фейсбуці Майкл Рукер зізнався, що перехворів на коронавірус. Заява актора по-справжньому шокувала фанів, адже він одужав без вживання ліків, вітамінів та добавок. Впродовж кількох тижнів він дотримувався режиму ізоляції, а 4 вересня тест на COVID-19 показав негативний результат.

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Редакція LifeStyle 24 радить негайно звернутись до лікаря, якщо ви відчули перші симптоми COVID-19. Не обов'язково здійснювати особистий візит, можна сконтактуватись телефоном. Проте в жодному разі не займайтесь самолікуванням!

Майкл Рукер наголосив, що відмова від будь-яких ліків – його особисте рішення, а не висновок наукового дослідження. Він переконаний, що медикаменти лише завдали б додаткової шкоди ниркам і печінці. Тому зірка "Вартових Галактики" довірився своєму імунітету і не прогадав.

Посеред цієї епічної битви я дійшов до висновку, що коли COVID-19 проникає у ваше тіло, ззовні можна зробити не так вже й багато. Справжня битва відбувається всередині, на клітинному рівні. Я вирішив не приймати ніяких додаткових ліків, вітамінів або добавок,

– написав актор.

Виконавець ролі Йонди Удонта в кіновсесвіті Marvel зізнався, що побороти коронавірус було нелегко. Знаменитість зазначив, що в дні, коли йому ставало краще, він почувався напівлюдиною. Однак Майкл Рукер виграв війну з COVID-19.

Згодом актор показав, як виглядає після подолання коронавірусу. Він наголосив, що одними з найскладніших випробувань були ізоляція від родини та друзів і відмова від "старого доброго пивного кухля".