Выздоровел без лекарств: звезда "Стражей Галактики" Майкл Рукер переболел коронавирусом
65-летний американский киноактер Майкл Рукер заявил, что поборол коронавирус.
На личной странице в фейсбуке Майкл Рукер признался, что переболел коронавирусом. Заявление актера по-настоящему шокировало фанов, так как он выздоровел без употребления лекарств, витаминов и добавок. В течение нескольких недель он соблюдал режим изоляции, а 4 сентября тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
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Майкл Рукер подчеркнул, что отказ от любых лекарств – его личное решение, а не заключение научного исследования. Он убежден, что медикаменты только нанесли бы дополнительный вред почкам и печени. Поэтому звезда "Стражей Галактики" доверился своему иммунитету и не прогадал.
Посреди этой эпической битвы я пришел к выводу, что когда COVID-19 проникает в ваше тело, извне можно сделать не так уж и много. Настоящая битва происходит внутри, на клеточном уровне. Я решил не принимать никаких дополнительных лекарств, витаминов или добавок,
– написал актер.
Исполнитель роли Йонды Удонта в киновселенной Marvel признался, что побороть коронавирус было нелегко. Знаменитость отметил, что в дни, когда ему становилось лучше, он чувствовал себя получеловеком. Однако Майкл Рукер выиграл войну с COVID-19.
Впоследствии актер показал, как выглядит после преодоления коронавируса. Он подчеркнул, что одними из самых сложных испытаний были изоляция от семьи и друзей и отказ от "старой доброй пивной кружки".