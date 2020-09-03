Подружжя Джастіна та Гейлі Бібер є одним із найпопулярніших у світовому шоу-бізнесі. Пара не соромиться показувати свої почуття та насолоджується кожною миттю, проведеною разом. Днями у мережі з'явилася ціла серія фото із розкішного особняка подружжя.

Закохані вже давно приглядали сімейне гніздечко у престижному районі Беверлі-Гіллз. Видання Dirt опублікувано світлини, де показали особняк, що має площу 11 145 квадратних футів. Вартість такого маєтку становить майже 26 мільйонів доларів.

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У будинку, на якому Джастін та Гейлі зупинили свій вибір, є сім спалень, 10 ванних кімнат, кінозал, бібліотека, тренажерний зал. Головна увага зосереджена на найбільшій спальні з балконом, що виходить на задній двір, де роташований басейн та джакузі.

Зона для обідів на свіжому повітрі облаштована піччю для піци, приладдям для барбекю і багатьма місцями для відпочинку. Також є інформація про те, що на території є великий тенісний корт.

Цей будинок подружжя придбало за 25 мільйонів та 800 тисяч доларів. Пропонуємо переглянути фото розкішного маєтку, у якому закохані будують свою сім'ю.



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes



Маєток Джастіна та Гейлі Бібер / Instagram / @weahomes