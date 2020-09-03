Супруги Джастина и Хейли Бибер является одним из самых популярных в мировом шоу-бизнесе. Пара не стесняется показывать свои чувства и наслаждается каждым мгновением, проведенным вместе. На днях в сети появилась целая серия фото из роскошного особняка супруги.

Влюбленные уже давно присматривали семейное гнездышко в престижном районе Беверли-Хиллз. Издание Dirt Опубликован фотографии, где показали особняк, имеет площадь 11 145 квадратных футов. Стоимость такого поместья составляет почти 26 миллионов долларов.

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В доме, на котором Джастин и Хейли остановили свой выбор, семь спален, 10 ванных комнат, кинозал, библиотека, тренажерный зал. Главное внимание сосредоточено на самой спальни с балконом, выходящим на задний двор, где роташований бассейн и джакузи.

Зона для обедов на свежем воздухе обустроена печью для пиццы, принадлежностями для барбекю и многими местами для отдыха. Также есть информация о том, что на территории есть большой теннисный корт.

Этот дом супруги приобрели за 25 миллионов и 8 миллионов долларов. Посмотрите на фото роскошного имения, в котором влюбленные строят свою семью.



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes



Имение Джастина и Хейли Бибер / Instagram / @weahomes