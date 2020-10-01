Сьогодні, 1 жовтня, батько ведучої Маши Єфросиніної міг би святкувати свій день народження. Проте 20 років тому чоловіка не стало. Зіркова донька вперше показала архівні фото з батьком у мережі та розчулила шанувальників зізнанням.

41-річна Маша Єфросиніна раніше зізнавалась, що смерть батька стала однією з найбільших драм у її житті. Олександр Борисович помер, коли старшій доньці був всього 21 рік. Говорити про тата для неї завжди болісно, однак в день його народження ведуча все ж поділилась особистим в інстаграмі.

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Маша Єфросиніна опублікувала архівні фото з сімейного альбому. На одному з чорно-білих кадрів вона позувала підлітком з мамою Людмилою і татом Олександром. На іншому родина була в повному складі. Молодша на 7 років сестра Ліза сиділа між батьками, а Марія пригорнулась до тата.

Ти навряд чи думав, що колись з'явишся в моєму інстаграмі. Ти навряд чи уявляв, що взагалі з'явиться щось подібне. Вже двадцятий твій день народження ти зі мною, а я без тебе, пап,

– зворушливо написала Маша Єфросиніна.

Додамо, що про батька ведучої, як і про його смерть, відомо мало. Олександр Борисович все життя пропрацював інженером-будівельником. Найяскравіший дитячий спогад зірки з батьком – риболовля неділями.

Чоловік похований в рідному місті Керч, однак Маша Єфросиніна вже 6 років не навідувалась на могилу батька після анексії Криму.

Архівні фото Маші Єфросиніної з батьком



Маша Єфросиніна з батьками / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Маша Єфросиніна з батьками і сестрою / Фото Instagram / @mashaefrosinina



Батько Маші Єфросиніної / Фото Instagram / @mashaefrosinina